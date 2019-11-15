Сексолог Инна Чудинова: "Ксения Собчак пожалеет о браке с Константином Богомоловым"
Сексолог Инна Чудинова проанализировала брак телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Эксперт считает, что в итоге эпатажная журналистка пожалеет, что ушла от Максима Виторгана к нынешнему супругу.
Сексолог рассказала, что в ближайшие пять лет брак знаменитостей Ксении Собчак и Константина Богомолова будет стабильным и спокойным, у них появятся общие дети. Тем не менее, в перспективе десятилетия подобных данных эксперт не видит.
Инна Чудинова отметила: в итоге Ксения Собчак, возможно, пожалеет, что ушла от Максима Виторгана, ведь актер создавал домашний семейный плацдарм, чего нынешний избранник звезде дать не сможет. Хотя Константин Богомолов спокойный и умный, он эгоистичен и самолюбив, к тому же тщеславен, заключила сексолог.
Сексолог рассказала, что в ближайшие пять лет брак знаменитостей Ксении Собчак и Константина Богомолова будет стабильным и спокойным, у них появятся общие дети. Тем не менее, в перспективе десятилетия подобных данных эксперт не видит.
Инна Чудинова отметила: в итоге Ксения Собчак, возможно, пожалеет, что ушла от Максима Виторгана, ведь актер создавал домашний семейный плацдарм, чего нынешний избранник звезде дать не сможет. Хотя Константин Богомолов спокойный и умный, он эгоистичен и самолюбив, к тому же тщеславен, заключила сексолог.