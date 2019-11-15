Яна Рудковская высказалась об «изменах» Евгения Плющенко





В своем Telegram-канале Рудовская опубликовала ссылку на публикацию одного из изданий, в котором ее супруг обвиняется в изменах. Журналисты ссылаются на «анонимного коллегу» Плющенко, рассказавшего о том, что фигурист якобы живет на две семьи, обеспечивая и законную супругу, и любовницу. Однако, по словам «источника», из-за своей публичности паре приходится терпеть друг друга и молчать о происходящем. Продюсер на эту новость отреагировала с юмором и даже заявила, что знает имя любовницы мужа. По словам Рудковской, Плющенко тайно влюблен в «кордон», таким образом она намекнула на его любовь к загородному отдыху.К слову, решился прокомментировать ситуацию и сам спортсмен., - не без сарказма поинтересовался он.