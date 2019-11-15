Беременная звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель пожаловалась на токсикоз





Несколько дней назад участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко признались, что ждут второго ребенка, хотя пола его не знают. Теперь звезда с радостью делится со своими поклонниками подробностями интересного положения. Так, Рапунцель-старшая пожаловалась, что почти не спит из-за токсикоза, но она готова все выдержать, ведь дети - это большое счастье.Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель уверены, что их дочь Василиса, которой скоро исполнится 2 года, полюбит сестру или брата, у них будет дружная счастливая семья. Звезда "Дома-2" подчеркнула: они всегда занимаются своей дочерью, понимают, что это ответственность, которая станет еще больше после рождения малыша.