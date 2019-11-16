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Учёные определили генетическую основу сна

Учёные из США, исследуя аквариумные рыбки Данио–рерио, определили генетическую основу сна. Полученные данные будут использованы для разработки медицинских препаратов лечения бессонницы и других расстройств сна.

В ходе исследования учёные наблюдали рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), являющийся клеточным сигнальным путем при взаимодействии с окружающей средой и формировании ответной реакции. EGFR присутствует у большинства живых организмов и играет важную роль в их развитии и росте. Исследование показало, что аквариумные рыбки Данио-рерио при активации указанного пути впадали в глубокий сон, а замедление сигнала вело к возникновению бессонницы. После сопоставление полученных результатов с генетическими данными и сигнальным путем EGFR 500 000 людей, учёные из США обнаружили отличия в генах, которые соответствовали различным показателям качества и количества сна, формируя его основу.

Таким образом, полученные данные впоследствии могут быть использованы для разработки медицинских препаратов лечения бессонницы и других расстройств сна.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 07:02

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