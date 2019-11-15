В Сети появились снимки участницы проекта "Дом-2" Розалии Райсон до применения уколов красоты





Участница проекта "Дом-2" Розалия Райсон, по мнению зрителей, давно скрывает свой возраст и отметила 30-летие несколько лет назад. Подтверждением тому назвали снимки молодой проектанки, где она предстала еще до использования "уколов красоты" и других процедур. На фото Розалии Райсон действительно не более 20 лет, блондинка выглядит молодо и свежо, намного лучше, чем сейчас.Розалия Райсон, тем не менее, продолжает утверждать, что ей только 22, хотя по внешнему виду этого не заметно, считают поклонники. Возможно, внешность супруги Андрея Шабарина испортили неестественная худоба и многочисленные процедуры по изменению черт лица.