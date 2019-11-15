Продюсеры запретили Тейлор Свифт исполнять её старые песни



Don’t know what else to do pic.twitter.com/1uBrXwviTS — Taylor Swift (@taylorswift13) 14 ноября 2019 г.

В посте Тейлор Свифт обратилась к своим поклонникам и отметила, что на грядущем мероприятии она собиралась исполнить микс из более всего полюбившихся фанатам песен, которые создавались на протяжении последних 10-ти лет, но её планам не суждено сбыться – из-за запрета продюсеров. Такое решение приняли Скотт Борхетта – американский рекорд-менеджер и бизнесмен, известный благодаря основанию Big Machine Label Group, и Скутер Браун – инвестор, музыкальный менеджер и исполнительный продюсер. Они обосновали это тем, что намерены переиздать музыкальные альбомы до того, как исполнительница запишет их новые версии в 2020 году.Этим летом Скутер Браун приобрёл лейбл «Big Machine record» с правами на первые 6 пластинок Тейлор Свифт, и сама певица отнеслась к этому негативно: звезда хотела, чтобы её музыкальные композиции принадлежали исключительно ей самой. Артистка обратилась к Twitter-аудитории с просьбой о помощи, для того чтобы она могла порадовать своих поклонников исполнением проверенных временем хитов на American Music Awards.