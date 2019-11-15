Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев бросился к Илье Яббарову с поцелуями и объятьями ради примирения





Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев после окончательного расставания с Аленой Савкиной напился и разгромил ее дом, а затем и вовсе заявился в стельку пьяным на Лобное место. Он не обращал внимания на просьбы телеведущих и бросился к Илье Яббарову с поцелуями и объятьями, пытаясь таким образом помириться с бывшим избранником Рапунцель-младшей.Успокоить Романа Макеева попыталась Ольга Орлова, напомнив ему об обещании и спросив, какой повод у проектанта был так сильно напиться. На удивление в этот раз мужчина молчать не стал и признался, что ему очень обидно, ведь во всей истории расставания с Рапунцель-младшей ссор в ее семье и примирений с бывшими "козлом отпущения" оказался именно он.