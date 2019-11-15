Ольга и Дмитрий Дмитренко: «Вторую беременность мы не планировали»





Участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что узнала о второй беременности случайно. Она отметила, что это была Божья воля, и теперь у Василисы будет брат или сестра. Вся семья на седьмом небе от счастья, добавила звезда "Дома-2", они мечтали о большой семье, теперь в их доме всегда будет звучать детский смех и все будет хорошо.Ольга Рапунцель также рассказала, что они были намерены скрывать беременность как можно дольше, но изменившиеся формы молодой мамочки сказали все за них. Причиной супруги считают людскую злость и зависть. По мнению Рапунцель-старшей, за нее и Дмитрия Дмитренко порадовались далеко не все, а потому делиться своим счастьем будущие родители не желали.