Алёна Рапунцель считает детей весомым аргументом для победы в конкурсе "Человек года"





Участница проекта "Дом-2" Алена Рапунцель опубликовала в Instagram пост, где рассказала о критике молодых мамочек со стороны поклонников и коллег по реалити-шоу. Она отметила, что многие считают, будто рожать детей просто и легко, но ведь на самом деле это не так, и именно рождение детей - высшая цель для любой девушки, только после этого она становится настоящей женщиной. Молодая мамочка добавила, что дети - это весомый аргумент для победы в конкурсе "Человек года", они наполняют жизнь матерей смыслом, и главная цель проекта - это любовь и ее продолжение.На данный момент главными претендентами на победу в конкурсе "Человек года" называют Ольгу и Алену Рапунцелей, но Савкина, видимо, опасается старшей сестры, ведь у нее есть преимущество - она ждет уже второго ребенка, с помощью которого, кстати, тоже без стеснения просит поддержку. Другие же участники реалити-шоу "Дом-2. Спаси свою любовь" считают, что победу должен получить тот человек, который действительно что-то сделал для проекта, а не просто жил там и рожал детей.