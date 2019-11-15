Участница проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова расплакалась из-за предательства Анастасии Голд





На общей кухне участница проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова устроила истерику, высказав Анастасии Голд, что она сильно обидела ее своим поведением. Подруга попросту не поддержала девушку во время голосования, что сильно задело проектантку. В слезах Ирина Пингвинова пожаловалась, что рассчитывала на Голд, ведь они подруги.Настя спокойно выслушала все, что ей рассказала Ира, а затем добавила, что ей тоже обидно, когда подруга каждый раз голосует против Ильи Яббарова, хотя девушка рассчитывает на поддержку Пингвиновой.