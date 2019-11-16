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Екатерина Климова предстала перед фанатами с заплаканными глазами

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова предстала перед фанатами с заплаканными глазами. Артистка выложила соответствующее фото на своей странице в Instagram, пребывая в образе Маргариты из спектакля «Мастер и Маргарита» и с букетом цветов от уральских зрителей.
Екатерина Климова предстала перед фанатами с заплаканными глазами

Екатерина Климова продолжает свой гастрольный тур по Уралу. Артистка поделилась своим восхищением от городов, в которых ей уже удалось побывать ― Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и сообщила о предстоящих концертах в Сургуте и Ханты-Мансийске.

«Какая долгожданная встреча, УРАЛ-СИБИРЬ», ― пишет актриса под одним из фото на своей странице Instagram, на котором она предстала перед своими подписчиками с заплаканными глазами. Как объяснили фанаты в комментариях, более ознакомленные с творчеством Екатерины Климовой, актриса запечатлена в образе Маргариты из спектакля «Мастер и Маргарита», в котором присутствует сцена, где главная героиня плачет. Режиссером спектакля является Сергей Алдонин, он же исполняет роль Воланда.

Актриса поблагодарила уральских зрителей за тёплый приём и отметила, что, несмотря на усталость, чувствует себя счастливой. Поклонники Екатерины Климовой подарили ей букет цветов, украшенный шишками ― негласным символом Урала.

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Добавил: Сеник Анна Сегодня, 06:00

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