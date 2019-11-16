Екатерина Климова предстала перед фанатами с заплаканными глазами

Екатерина Климова продолжает свой гастрольный тур по Уралу. Артистка поделилась своим восхищением от городов, в которых ей уже удалось побывать ― Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и сообщила о предстоящих концертах в Сургуте и Ханты-Мансийске., ― пишет актриса под одним из фото на своей странице Instagram, на котором она предстала перед своими подписчиками с заплаканными глазами. Как объяснили фанаты в комментариях, более ознакомленные с творчеством Екатерины Климовой, актриса запечатлена в образе Маргариты из спектакля «Мастер и Маргарита», в котором присутствует сцена, где главная героиня плачет. Режиссером спектакля является Сергей Алдонин, он же исполняет роль Воланда.Актриса поблагодарила уральских зрителей за тёплый приём и отметила, что, несмотря на усталость, чувствует себя счастливой. Поклонники Екатерины Климовой подарили ей букет цветов, украшенный шишками ― негласным символом Урала.