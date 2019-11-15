«Могла бы быть его лучшим другом, если бы он позволил»: Матильда Шнурова рассказала об отношениях с бывшим мужем
Летом минувшего года фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров развелся со своей супругой Матильдой после восьми лет совместной жизни. Спустя какое-то время после этого разрыва артист женился снова, а вот его бывшая супруга, судя по всему, не торопится искать себе пару. Не исключено, что Матильда Шнурова никак не может забыть бывшего мужа.
Матильда Шнурова очень тепло отзывается о мужчине, с которым рассталась год тому назад, подчеркивая, что стала лучше понимать его лишь сейчас. Более того, предпринимательница утверждает, что она не против оказывать музыканту посильную моральную поддержку, но не уверена, захочет ли он сам этого. «Мне бы хотелось ему сказать, что я бы могла стать ему лучшим другом, если бы он позволил. Он всегда излучал свет и доброту, а сейчас у него сложный период», - приводит слова Матильды Шнуровой «СтарХит».
Кроме того, как рассказывает бывшая супруга Сергея Шнурова, она уже давно нашла бы свое место в жизни, однако в прежние годы все ее силы были сосредоточены на каких-то совершенно других задачах. «Вся энергия была сосредоточена непосредственно на Сергее, Ленинграде, каких-то общих проектах. И только сейчас она тратится именно на меня», - подчеркнула бизнесвумен.
Матильда Шнурова очень тепло отзывается о мужчине, с которым рассталась год тому назад, подчеркивая, что стала лучше понимать его лишь сейчас. Более того, предпринимательница утверждает, что она не против оказывать музыканту посильную моральную поддержку, но не уверена, захочет ли он сам этого. «Мне бы хотелось ему сказать, что я бы могла стать ему лучшим другом, если бы он позволил. Он всегда излучал свет и доброту, а сейчас у него сложный период», - приводит слова Матильды Шнуровой «СтарХит».
Кроме того, как рассказывает бывшая супруга Сергея Шнурова, она уже давно нашла бы свое место в жизни, однако в прежние годы все ее силы были сосредоточены на каких-то совершенно других задачах. «Вся энергия была сосредоточена непосредственно на Сергее, Ленинграде, каких-то общих проектах. И только сейчас она тратится именно на меня», - подчеркнула бизнесвумен.