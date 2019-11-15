«Могла бы быть его лучшим другом, если бы он позволил»: Матильда Шнурова рассказала об отношениях с бывшим мужем





Матильда Шнурова очень тепло отзывается о мужчине, с которым рассталась год тому назад, подчеркивая, что стала лучше понимать его лишь сейчас. Более того, предпринимательница утверждает, что она не против оказывать музыканту посильную моральную поддержку, но не уверена, захочет ли он сам этого., - приводит слова Матильды Шнуровой «СтарХит».Кроме того, как рассказывает бывшая супруга Сергея Шнурова, она уже давно нашла бы свое место в жизни, однако в прежние годы все ее силы были сосредоточены на каких-то совершенно других задачах., - подчеркнула бизнесвумен.