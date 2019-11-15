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Психолог рассказала, как пережить безответную любовь

Переживания из-за безответной любви иногда по своей силе идентичны переживаниям от потери. Семейный психолог Центра системной семейной терапии Татьяна Потемкина рассказала о том, как пережить неразделенную любовь.
Психолог рассказала, как пережить безответную любовь

«Безответная любовь воспринимается человеком так же, как потеря. В таком случае чрезвычайно важно, чтобы объект этой самой любви мог дать максимально ясный сигнал о том, что человек ему не подходит. В целом же, перед соединением людей, было бы неплохо сразу прояснить все свои ожидания друг от друга. Ведь в некоторых случаях противоречия могут быть настолько заметными, что нет смысла вообще обсуждать какое-либо партнерство», - приводит слова специалиста издание «Слово и дело». Как утверждает эксперт, первый ша к тому, чтобы понять, насколько люди совместимы друг с другом, следует делать именно с прояснения взаимных ожиданий, изучения привычек и ценностей друг друга, а также определить, что каждый из потенциальных партнеров вкладывает в такой термин, как «совместная жизнь».

Что же касается людей, которые переживают безответную любовь, то для них, как утверждает эксперт, самое важное – постараться принять тот факт, что объект их любви не испытывает к ним никакой взаимности. В таком случае проблема может обернуться в конструктив и даже быть чем-то полезной. «Не исключено, что прояснив ожидания, человек сможет даже добиться той самой любви. Однако если ничего не выходит, то лучше просто оплакать эту потерю и попытаться найти новый объект для чувств», - подытожила Потемкина.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:55

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