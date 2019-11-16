В Башкирии нашли захоронение великана ростом 6 метров
В Салаватском районе Республики Башкортостан у берега реки Юрюзани было обнаружено захоронение настоящего великана. Человек, которому принадлежат эти останки, утверждают специалисты, был ростом около 6 метров.
Сообщается, что могила, в которой были найдены останки 6-метрового великана, расположена неподалеку от деревни, расположенной у границы между Салаватским и Дуванским районами региона. Как рассказали сельчане, в этом месте похоронен человек, рост которого составляет примерно шесть метров. По местным поверьям, данное захоронение защищает поселок от сезонных паводков с наводнениями. Совсем недавно место погребения уникального великана было благоустроено и огорожено, теперь оно превратилось в местную достопримечательность.
Как утверждают старожилы деревни, при жизни гигантский человек был очень добрым, однако всегда оставался одиноким. Ученые пока не проводили с этими останками никаких исследований. Однако отмечается, что основным ареалом обитания таких великанов в прежние времена могла быть вся территория Южного Урала вместе с частью современной Свердловской области.
Сообщается, что могила, в которой были найдены останки 6-метрового великана, расположена неподалеку от деревни, расположенной у границы между Салаватским и Дуванским районами региона. Как рассказали сельчане, в этом месте похоронен человек, рост которого составляет примерно шесть метров. По местным поверьям, данное захоронение защищает поселок от сезонных паводков с наводнениями. Совсем недавно место погребения уникального великана было благоустроено и огорожено, теперь оно превратилось в местную достопримечательность.
Как утверждают старожилы деревни, при жизни гигантский человек был очень добрым, однако всегда оставался одиноким. Ученые пока не проводили с этими останками никаких исследований. Однако отмечается, что основным ареалом обитания таких великанов в прежние времена могла быть вся территория Южного Урала вместе с частью современной Свердловской области.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 04:00