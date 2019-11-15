Работники офисов чувствуют себя неуютно на открытых пространствах





Для того, чтобы ощутить себя защищённым, офисный сотрудник, вынужденный работать в опенспейсе, пытается выстроить вокруг себя ментальные преграды. Так, например, он может надеть наушники или сделать как можно более сосредоточенный на своём деле вид, имитируя процесс работы, для того, чтобы коллеги к нему не обращались.Несмотря на то, что офисы открытого типа были призваны объединить людей и увеличить в них желание общаться друг с другом, на самом же деле ситуация оказалась обратной: коммуницировать с коллегами выявляют желание на 70 % чаще люди, которые трудятся именно на классических рабочих местах, а не в опенспейсах.Учёные из Гарварда подчеркнули: если работодатель ставит своей целью добиться от подчинённых максимальной эффективности, ему следует обеспечить им такой же степени комфорт. Улучшить ситуацию помогут следующие приёмы: устанавливать столы сотрудников друг напротив друга (для образования между ними зрительного контакта), оставлять команду на одном и том же этаже, а также не пренебрегать организацией корпоративов и совместных праздников, которые очень хорошо сплачивают людей.