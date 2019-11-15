Ученые разработали вакцину от аллергии на арахис
Специалисты из Стэнфордского университета сумели выявить антитела, которые помогают людям с сильной аллергией на арахис приступить к употреблению этих орехов всего через две недели после единственной инъекции. Фактически ученым удалось разработать вакцину от аллергии на данный продукт.
Как правило, утверждают специалисты, у людей с аллергией на арахис реакция протекает при активизации интерлейкина-33 – молекулы, которая обеспечивает иммунный ответ, сопровождающийся крапивницей, затруднением дыхания и учащенным сердцебиением. Сообщается, что выведенные американскими специалистами антитела способны препятствовать действию данной молекулы. Всего через пару недель после инъекции, люди, страдавшие сильной аллергией на арахис, смогли спокойно и ничего не опасаясь съесть прежде запретный для них продукт. Впрочем, подчеркивают авторы этого изобретения, у отдельных пациентов период привыкания к введенным антителам длится чуть дольше – до полутора месяцев.
Как считают специалисты, новый метод лечения, основанный на введении антител, в будущем может быть также использован для избавления людей от экземы или астмы. Именно это обстоятельство заставляет научное сообщество говорить о новом открытии, как о весьма перспективном.
Как правило, утверждают специалисты, у людей с аллергией на арахис реакция протекает при активизации интерлейкина-33 – молекулы, которая обеспечивает иммунный ответ, сопровождающийся крапивницей, затруднением дыхания и учащенным сердцебиением. Сообщается, что выведенные американскими специалистами антитела способны препятствовать действию данной молекулы. Всего через пару недель после инъекции, люди, страдавшие сильной аллергией на арахис, смогли спокойно и ничего не опасаясь съесть прежде запретный для них продукт. Впрочем, подчеркивают авторы этого изобретения, у отдельных пациентов период привыкания к введенным антителам длится чуть дольше – до полутора месяцев.
Как считают специалисты, новый метод лечения, основанный на введении антител, в будущем может быть также использован для избавления людей от экземы или астмы. Именно это обстоятельство заставляет научное сообщество говорить о новом открытии, как о весьма перспективном.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:41