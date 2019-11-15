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Ученые разработали вакцину от аллергии на арахис

Специалисты из Стэнфордского университета сумели выявить антитела, которые помогают людям с сильной аллергией на арахис приступить к употреблению этих орехов всего через две недели после единственной инъекции. Фактически ученым удалось разработать вакцину от аллергии на данный продукт.
Ученые разработали вакцину от аллергии на арахис

Как правило, утверждают специалисты, у людей с аллергией на арахис реакция протекает при активизации интерлейкина-33 – молекулы, которая обеспечивает иммунный ответ, сопровождающийся крапивницей, затруднением дыхания и учащенным сердцебиением. Сообщается, что выведенные американскими специалистами антитела способны препятствовать действию данной молекулы. Всего через пару недель после инъекции, люди, страдавшие сильной аллергией на арахис, смогли спокойно и ничего не опасаясь съесть прежде запретный для них продукт. Впрочем, подчеркивают авторы этого изобретения, у отдельных пациентов период привыкания к введенным антителам длится чуть дольше – до полутора месяцев.

Как считают специалисты, новый метод лечения, основанный на введении антител, в будущем может быть также использован для избавления людей от экземы или астмы. Именно это обстоятельство заставляет научное сообщество говорить о новом открытии, как о весьма перспективном.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:41

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