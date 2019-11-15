Ученые: Жизненный опыт помогает в лечении диабета 2 типа





Отмечается, что более молодые пациенты, не имеющие достаточного жизненного опыта и приобретенной с годами мудрости, оказываются более подверженными разного рода расстройствам, что только усугубляет их состояние., - отмечает профессор психологии Вики Хельгесон, которая стала ведущим автором данного исследование. По ее словам, «если у специалистов появляется возможность выявить пациентов, ранее уже имевших проблемы с диабетом, повышаются шансы вмешаться и предотвратить усугубление их состояния». На данный момент диагноз «диабет 2 типа» поставлен примерно 27 миллионам жителей США.Прежние исследования фиксировали, что стрессовое состояние, связанное с лечением от этого заболевания, ухудшает контроль уровня сахара в крови. Новая научная работа основывается на проведении опросов пациентов с указанным диагнозом, по итогам которых исследователи пытались определить уровень психологического стресса у пациентов, а также ежедневно употребляемые ими продукты. В результате было установлено, что более молодые пациенты, не достигшие 42-летнего возраста, страдают от диабета и психологических проблем. Кроме всего прочего, наибольший стресс был зафиксирован у пациентов с высшим образованием. Напротив, более возрастная группа (от 64 лет) демонстрировала меньшее психологическое напряжение, а потому была более сконцентрирована на соблюдении режима, контроле уровня сахара и прочего. Кроме того, о меньшем стрессе при лечении диабета заявляли также пациенты, которые состояли в длительных семейных отношениях.