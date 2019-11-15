АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Перименопауза может сигнализировать о начале половой…
EUR 70.68 USD 64.21
Курс валют на 15.11.2019

Ученые: Жизненный опыт помогает в лечении диабета 2 типа

Группа ученых из Университета Карнеги-Меллона сумела установить, что возраст играет определяющую роль в благополучии пациентов, у которых медики недавно диагностировали диабет 2 типа. По их словам, наличие жизненного опыта у пациентов старшего возраста может даже помочь в лечении этого заболевания.

Отмечается, что более молодые пациенты, не имеющие достаточного жизненного опыта и приобретенной с годами мудрости, оказываются более подверженными разного рода расстройствам, что только усугубляет их состояние. «Мы сумели выявить, что начальный стресс пациента можно оценить. Можно даже предугадать, каким будет его самочувствие в ближайшие полгода», - отмечает профессор психологии Вики Хельгесон, которая стала ведущим автором данного исследование. По ее словам, «если у специалистов появляется возможность выявить пациентов, ранее уже имевших проблемы с диабетом, повышаются шансы вмешаться и предотвратить усугубление их состояния». На данный момент диагноз «диабет 2 типа» поставлен примерно 27 миллионам жителей США.

Прежние исследования фиксировали, что стрессовое состояние, связанное с лечением от этого заболевания, ухудшает контроль уровня сахара в крови. Новая научная работа основывается на проведении опросов пациентов с указанным диагнозом, по итогам которых исследователи пытались определить уровень психологического стресса у пациентов, а также ежедневно употребляемые ими продукты. В результате было установлено, что более молодые пациенты, не достигшие 42-летнего возраста, страдают от диабета и психологических проблем. Кроме всего прочего, наибольший стресс был зафиксирован у пациентов с высшим образованием. Напротив, более возрастная группа (от 64 лет) демонстрировала меньшее психологическое напряжение, а потому была более сконцентрирована на соблюдении режима, контроле уровня сахара и прочего. Кроме того, о меньшем стрессе при лечении диабета заявляли также пациенты, которые состояли в длительных семейных отношениях.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Нетиевский из «Уральских пельменей» прокомментировал новые обвинения от бывших…
Hyundai запатентовала в России новый флагманский кроссовер…
Девид Бекхэм с детьми переехал от…
Названы предметы быта, провоцирующие развитие…
Алисия Викандер рассказала об особенностях съемок в постельных…
Шотландские студентки обнажились ради спасения…
Эксперты составили ТОП-5 смартфонов-раскладушек на…
Экс-жена участника "Дома-2" Руслана Мацьолека рассталась с новым…
Huawei представит конкурента iPad Pro в конце этого…
Джон Хауэр-Кинг сыграет принца Эрика в ремейке…
Отец участницы «Дома-2» Анастасии Голд намерен познакомиться с Ильей…
В Москве найдены мертвыми солистка группы «Маневры» Надира Садыкова и ее…
Екатерина Варнава сделала пародию на Сергея Лазарева в костюме Папы…
Автодилеры предупредили о росте цен из-за индексации утилизационного…
Андрей Загорский заявил о готовности продвигать дочь музыканта Евгения…
В Госдуме предложили вместо ограничения скорости увеличить стоимость шипованной…
Ольга Бузова трогательно обратилась к будущему мужу во время концерта в…
Эксперты: Глобальное потепление пробудило…
Ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову не пустят на…
Нейробиолог Лоренс Кац разработал упражнения для развития памяти и…
Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова назвала свою песню "Мало половин" хитом, который войдет в историю…
Станислав Садальский об Анастасии Вертинской: "Она из тех женщин, на которых хочется смотреть, как на…
Специалисты рассказали, зачем туристы забирают сувениры из…
Трепанация черепа могла быть примитивным методом лечения древних…
Иосиф Пригожин поздравил Филиппа Киркорова и Zivert с победой в номинации "Дуэт…
Диетолог встревожена жесткой диетой Анастасии Волочковой и ее стремительным…
Юлия Высоцкая рассказала о своем участии в фильме Андрея Кончаловского…
Realme программно улучшила камеру смартфона…
«Не по своей воле»: актриса Наталья Бочкарева рассказала о причинах переезда ее…
Эксперты рассказали, как компенсировать нехватку солнца…
Рита Дакота привлекает внимание поклонников откровенными…
Анна Хилькевич пообещала в скором времени показать лицо младшей дочери…
Филипп Киркоров и Zivert победили в номинации "Дуэт года" по версии журнала…
Составлен список самых странных запросов постояльцев…
Уникальный ретро-суперкар Lamborghini Zagato Raptor выставят на…
Татьяна Буланова после развода с мужьями продолжала жить с ними в одной…
Ученые объяснили, почему молодежь всего мира начала терять интерес к…
Гоша Куценко планирует завершить актёрскую карьеру и заняться…
Илон Маск планирует излечить шизофрению и аутизм с помощью вживляемых в мозг…
Регина Тодоренко продемонстрировала фанатам танец…
Просмотреть все новости