Названы предметы быта, провоцирующие развитие диабета
Научными сотрудниками Университета города Нови-Сад (Сербия) названы предметы быта, провоцирующие развитие диабета II типа и связанного с ним ожирения. Главные провокаторы метаболических заболеваний – это фталаты, которые содержатся в них.
К таким предметам исследователи отнесли разнообразные упаковки, изготавливающиеся для продуктов питания, косметических средств, шампуней, газированной и обычной воды, парфюмерной продукции. Изучив уровни фталатов, поглощаемых жителями планеты, а после сопоставив полученные данные абсорбции химикатов с весом испытуемых, учёные выяснили следующее: те задействованные в исследовании граждане, на которых указанные химические вещества воздействие более сильно, имели высокие показатели холестерина, инсулинорезистентности и негативного воздействия на печень. Специалисты связали данные проблемы с существенным риском появления в организме диабета, избыточной массы тела и сердечно-сосудистых заболеваний.
Также фталаты обнаружены исследователями в лаках для ногтей, пищевых контейнерах и в средствах для мытья посуды.
К таким предметам исследователи отнесли разнообразные упаковки, изготавливающиеся для продуктов питания, косметических средств, шампуней, газированной и обычной воды, парфюмерной продукции. Изучив уровни фталатов, поглощаемых жителями планеты, а после сопоставив полученные данные абсорбции химикатов с весом испытуемых, учёные выяснили следующее: те задействованные в исследовании граждане, на которых указанные химические вещества воздействие более сильно, имели высокие показатели холестерина, инсулинорезистентности и негативного воздействия на печень. Специалисты связали данные проблемы с существенным риском появления в организме диабета, избыточной массы тела и сердечно-сосудистых заболеваний.
Также фталаты обнаружены исследователями в лаках для ногтей, пищевых контейнерах и в средствах для мытья посуды.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:41