Риск развития инсульта у веганов выше, чем у мясоедов





Британские ученые провели масштабное и долгосрочное исследование, призванное определить, какой рацион питания наиболее полезен для здоровья. В эксперименте приняли участие 48 тысяч добровольцев, среди которых 24500 мясоедов, 16000 веганов и 7500 вегетарианцев, которые иногда включали в рацион рыбу.После окончания исследования ученые изучили медицинские карты испытуемых и оценили состояние их здоровья. Результаты, которые получили специалисты, показали закономерность, которая присутствовала между рационом питания определенной группы добровольцев и риску возникновения у них определенных проблем с сердцем. Так, у веганов риск развития инсульта оказался почти в три раза выше, чем у мясоедов, однако у последних куда больше шансов стать жертвой инфаркта.Эксперты объясняют то, что у вегетарианцев и веганов чаще случаются кровоизлияния в мозг, недостатком в их рационе витамина В12. Дефицит кобаламина приводит к возникновению анемии, а также негативно сказывается на работе нервной системы. Продукты же животного происхождения помогают восполнить количество необходимого вещества в организме, тем самым уменьшая риск развития инсульта.Именно поэтому ученые рекомендуют сбалансированное питание, в котором будет необходимое количество пищи как растительного, так и животного происхождения. Это поможет поддерживать работу всех систем организма на должном уровне и избавит от проблем с ними в долгосрочной перспективе.