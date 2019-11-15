Алисия Викандер рассказала об особенностях съемок в постельных сценах





Как уверяет артистка, для создания качественного фильма очень важен правильный настрой актеров. Поэтому она заставляет партнеров исполнять роли идеально, не давая им даже права на ошибку. Благодаря такой настойчивости знаменитости удается отточить мастерство до совершенства. В своей первой постельной сцене, вспоминает актриса, она снялась еще в 20-летнем возрасте. Еще тогда режиссеры хвалили молодую артистку за самоотверженность и большой талант. При этом Алисия Викандер считает, что работа над откровенными эпизодами кинолент требует некоторой спонтанности, поскольку при повторных дублях настолько же искренних эмоций добиться уже нельзя. В итоге зрителю придется показывать наигранные моменты, а это лишает фильм шанса стать популярным.Стоит напомнить, что Викандер удостоена престижной премии «Оскар» за роль в ленте «Девушка из Дании». Статуэтку она получила как лучшая исполнительница женской роли второго плана.