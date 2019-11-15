АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Перименопауза может сигнализировать о начале половой…
EUR 70.68 USD 64.21
Курс валют на 15.11.2019

Ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову не пустят на Евровидение

Константин Эрнст, который имеет непосредственное отношение к песенному конкурсу, скорее всего не допустит того, чтобы Ольга Бузова принимала участие в «Евровидении». Именно такое мнение высказали эксперты насчет идеи Ольги Бузовой представлять Россию в таком масштабном и серьезном мероприятии.
Ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову не пустят на Евровидение

Сейчас многие поклонники ведущей скандального реалити-проекта «Дом-2» Ольги Бузовой задаются вопросом, а поедет ли она все-таки на «Евровидение». Ответ экспертов однозначен, они утверждают, что подобного просто на просто не допустит Эрнст.

Вадим Манукян, который является членом экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе, отмечает, что Эрнст, занимающий должность руководителя Первого канала не одобрит кандидатуру ведущей телестройки.

Известно, что сама Ольга скорее всего начала уже подготовку, потому что свой сингл «Мало половин» перевела на английский язык.

Говорить о слабых способностях в вокале Ольги Бузовой эксперт не рискнул. Он отметил, что испытать удачу у нее получиться в 2021 году, так как тогда в отборе участников будет принимать участие телеканал "Россия1".

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Джон Хауэр-Кинг сыграет принца Эрика в ремейке…
Отец участницы «Дома-2» Анастасии Голд намерен познакомиться с Ильей…
В Москве найдены мертвыми солистка группы «Маневры» Надира Садыкова и ее…
Екатерина Варнава сделала пародию на Сергея Лазарева в костюме Папы…
Автодилеры предупредили о росте цен из-за индексации утилизационного…
Андрей Загорский заявил о готовности продвигать дочь музыканта Евгения…
В Госдуме предложили вместо ограничения скорости увеличить стоимость шипованной…
Ольга Бузова трогательно обратилась к будущему мужу во время концерта в…
Эксперты: Глобальное потепление пробудило…
Ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову не пустят на…
Нейробиолог Лоренс Кац разработал упражнения для развития памяти и…
Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова назвала свою песню "Мало половин" хитом, который войдет в историю…
Станислав Садальский об Анастасии Вертинской: "Она из тех женщин, на которых хочется смотреть, как на…
Специалисты рассказали, зачем туристы забирают сувениры из…
Трепанация черепа могла быть примитивным методом лечения древних…
Иосиф Пригожин поздравил Филиппа Киркорова и Zivert с победой в номинации "Дуэт…
Диетолог встревожена жесткой диетой Анастасии Волочковой и ее стремительным…
Юлия Высоцкая рассказала о своем участии в фильме Андрея Кончаловского…
Realme программно улучшила камеру смартфона…
«Не по своей воле»: актриса Наталья Бочкарева рассказала о причинах переезда ее…
Эксперты рассказали, как компенсировать нехватку солнца…
Рита Дакота привлекает внимание поклонников откровенными…
Анна Хилькевич пообещала в скором времени показать лицо младшей дочери…
Филипп Киркоров и Zivert победили в номинации "Дуэт года" по версии журнала…
Составлен список самых странных запросов постояльцев…
Уникальный ретро-суперкар Lamborghini Zagato Raptor выставят на…
Татьяна Буланова после развода с мужьями продолжала жить с ними в одной…
Ученые объяснили, почему молодежь всего мира начала терять интерес к…
Гоша Куценко планирует завершить актёрскую карьеру и заняться…
Илон Маск планирует излечить шизофрению и аутизм с помощью вживляемых в мозг…
Регина Тодоренко продемонстрировала фанатам танец…
Ученые: Петрушка способна защитить от некоторых видов…
Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах со стороны…
Ученые: Перименопауза может сигнализировать о начале половой…
Хакеры могут взломать Android-смартфоны через…
«Господи, за что ей это»: Иосиф Пригожин эмоционально высказался об Анастасии…
Названы самые опасные и самые полезные растения для…
"Благодарю Господа за такой щедрый подарок": Алика Смехова поздравила сына Макара с днем…
Врачи назвали четыре основные признака нездорового…
Квентин Тарантино пообещал снять десятый фильм после написания…
Просмотреть все новости