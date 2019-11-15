Ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову не пустят на Евровидение

Сейчас многие поклонники ведущей скандального реалити-проекта «Дом-2» Ольги Бузовой задаются вопросом, а поедет ли она все-таки на «Евровидение». Ответ экспертов однозначен, они утверждают, что подобного просто на просто не допустит Эрнст.Вадим Манукян, который является членом экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе, отмечает, что Эрнст, занимающий должность руководителя Первого канала не одобрит кандидатуру ведущей телестройки.Известно, что сама Ольга скорее всего начала уже подготовку, потому что свой сингл «Мало половин» перевела на английский язык.Говорить о слабых способностях в вокале Ольги Бузовой эксперт не рискнул. Он отметил, что испытать удачу у нее получиться в 2021 году, так как тогда в отборе участников будет принимать участие телеканал "Россия1".