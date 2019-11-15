Специалисты рассказали, зачем туристы забирают сувениры из отелей





Уезжая из отелей, люди всегда хотят забрать себе что-нибудь для воспоминай о месте отдыха, чаще всего это туалетные принадлежности. Специалистами был проведен опрос, в котором принимало участие 2500 респондентов. 57% людей сообщили, что не берут на память ничего из отеля, мотивируя это тем, что гостиничные тапочки не годятся для дома.Остальные предпочитают забирать с собой принадлежности гигиены и даже туалетную бумагу. Они объясняют свой выбор тем, что маленькие емкости с продукцией удобно брать на дачу или в поездку. Самым интересным комментарием оказался ответ мужчины, которому гель напоминает запах моря.Без учета людей, не берущих из гостиниц ничего, проценты разделили таким образом. 55% хоть что-нибудь оставят на память, 8% заберут тапочки, 5% прихватят набор для шитья, 4% предпочитают набор для кофе и чая, 2% - набор для обуви. Реже всего берут халаты, пепельницы и полотенца – по 1%, ведь пропажа таких вещей считается кражей. Также 23% испытуемых сообщили, что обязательно заберут все, что можно унести.