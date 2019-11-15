«Не по своей воле»: актриса Наталья Бочкарева рассказала о причинах переезда ее школы-студии





Как отметила артистка, произошло это не по ее желанию., - утверждает в подписи к этой публикации знаменитость. Кроме того, опровергла Бочкарева и слухи о том, что бизнес у нее отобрали, а сама она прячется. Актриса уверяет, что на данный момент в ее жизни все прекрасно, а школа-студия просто с недавних пор работает по новому адресу, но она все так же ежедневно видит улыбки радостных детей, что доставляет ей немало удовольствия. Также артистка добавила, что эта школа вовсе не является ее бизнесом, как писала ранее пресса. Напротив, работу с ней она воспринимает как социальную и направленную на помощь детям из бедных семей., - эмоционально высказалась Бочкарева на этот счет.