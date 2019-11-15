«Не по своей воле»: актриса Наталья Бочкарева рассказала о причинах переезда ее школы-студии
Известная российская актриса Наталья Бочкарева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram пост с объяснением причин переезда ее школы-студии, где она ведет занятия для одаренных детей. Как известно, учреждение сменило прописку и теперь находится в другом месте.
Как отметила артистка, произошло это не по ее желанию. «К сожалению или к счастью, но нам довелось переехать. Не по своей воле. Однако теперь работаем по новому адресу», - утверждает в подписи к этой публикации знаменитость. Кроме того, опровергла Бочкарева и слухи о том, что бизнес у нее отобрали, а сама она прячется. Актриса уверяет, что на данный момент в ее жизни все прекрасно, а школа-студия просто с недавних пор работает по новому адресу, но она все так же ежедневно видит улыбки радостных детей, что доставляет ей немало удовольствия. Также артистка добавила, что эта школа вовсе не является ее бизнесом, как писала ранее пресса. Напротив, работу с ней она воспринимает как социальную и направленную на помощь детям из бедных семей.
«Не хотелось быть слабой, но мне обидно, что мечта, к которой я так стремилась, превращается в очаг каких-то сплетен и разговоров. Я именно поэтому молчу. Кто бы там что ни придумывал, я буду оберегать своих учеников как родная мать. И не позволю никому лезть в тонкий мир этих детей со своим самоваром», - эмоционально высказалась Бочкарева на этот счет.
Как отметила артистка, произошло это не по ее желанию. «К сожалению или к счастью, но нам довелось переехать. Не по своей воле. Однако теперь работаем по новому адресу», - утверждает в подписи к этой публикации знаменитость. Кроме того, опровергла Бочкарева и слухи о том, что бизнес у нее отобрали, а сама она прячется. Актриса уверяет, что на данный момент в ее жизни все прекрасно, а школа-студия просто с недавних пор работает по новому адресу, но она все так же ежедневно видит улыбки радостных детей, что доставляет ей немало удовольствия. Также артистка добавила, что эта школа вовсе не является ее бизнесом, как писала ранее пресса. Напротив, работу с ней она воспринимает как социальную и направленную на помощь детям из бедных семей.
«Не хотелось быть слабой, но мне обидно, что мечта, к которой я так стремилась, превращается в очаг каких-то сплетен и разговоров. Я именно поэтому молчу. Кто бы там что ни придумывал, я буду оберегать своих учеников как родная мать. И не позволю никому лезть в тонкий мир этих детей со своим самоваром», - эмоционально высказалась Бочкарева на этот счет.