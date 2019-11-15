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Рита Дакота привлекает внимание поклонников откровенными кадрами

На странице в Instagram Рита Дакота рассказала, что привлекает внимание своих поклонников откровенными кадрами. Также исполнительница показала фотографию, сделанную в Малибу.
Рита Дакота привлекает внимание поклонников откровенными кадрами

Через несколько недель состоится первый сольный концерт Риты Дакоты в Сочи. Сегодня знаменитость опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в джинсовых шортах и топе в виде кольчуги. Исполнительница смотрит в камеру и одной рукой приподнимает короткую кофту. К опубликованному в Instagram снимку Рита Дакота написала: "Этой максимально горячей фотографией я привлекаю ваше внимание к тому, что очень скоро мы увидимся в Сочи, на моем первом сольном концерте". Также певица отметила, что кадры были сделаны в Малибу.

В конце своего поста бывшая возлюбленная Влада Соколовского написала, что будет ждать своих фанатов в Сочи. Подписчики обрадовались такой новости, поскольку певица еще не выступала в этом городе. Поклонники оставили множество комплиментов, а некоторые отметили, что собираются посетить выступление Риты Дакоты.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:19

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