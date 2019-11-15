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Трепанация черепа могла быть примитивным методом лечения древних людей

Археологи во всех уголках планеты находят человеческие черепа с просверленными в них отверстиями, однако единого мнения о том, для чего древние хирурги проводили трепанацию, до сих пор нет. Эта процедура могла быть не только каким-то ритуалом тех времен, но и примитивным способом лечения.

В прошлом столетии отдельные африканские и полинезийские племена сверлили людям отверстия в черепах, чтобы избавить их от головных болей и различных неврологических недугов. Кроме того, существовала легенда о том, что именно таким образом злые духи могут быть изгнаны из тел пациентов. Как считают антропологи, древние люди могли использовать трепанацию в тех же целях. Судя по следам, найденным в древних черепах, трепанация могла играть не только роль ритуала, но и быть своего рода медицинским приемом. Наиболее древние останки с подобными следами, из найденных археологами, датируются примерно 5000 годом до н.э. Подобные находки делались на территории современных Африки, Греции, Дальнего Востока, Северной и Южной Америки и даже Полинезии. Впрочем, в средние века многие из культур перестали прибегать к подобной процедуре.

Более того, в 1997 году в Ростовской области ученые наткнулись на два десятка могил с останками 35 людей из медного века. У всех из них при жизни были просверлены черепа. Не обнаруживались следы трепанации лишь в останках детей.

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Наука / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:16

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