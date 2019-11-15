Трепанация черепа могла быть примитивным методом лечения древних людей





В прошлом столетии отдельные африканские и полинезийские племена сверлили людям отверстия в черепах, чтобы избавить их от головных болей и различных неврологических недугов. Кроме того, существовала легенда о том, что именно таким образом злые духи могут быть изгнаны из тел пациентов. Как считают антропологи, древние люди могли использовать трепанацию в тех же целях. Судя по следам, найденным в древних черепах, трепанация могла играть не только роль ритуала, но и быть своего рода медицинским приемом. Наиболее древние останки с подобными следами, из найденных археологами, датируются примерно 5000 годом до н.э. Подобные находки делались на территории современных Африки, Греции, Дальнего Востока, Северной и Южной Америки и даже Полинезии. Впрочем, в средние века многие из культур перестали прибегать к подобной процедуре.Более того, в 1997 году в Ростовской области ученые наткнулись на два десятка могил с останками 35 людей из медного века. У всех из них при жизни были просверлены черепа. Не обнаруживались следы трепанации лишь в останках детей.