Составлен список самых странных запросов постояльцев отелей
Сотрудники крупной сети гостиниц Великобритании Travelodge обнародовали список наиболее странных запросов их клиентов. Одно из первых мест специалисты отдали просьбе постояльца отеля установить для него в отельном номере дополнительную кровать, на которой разместится мотороллер Vespa.
Другой клиент Travelodge попросил для своих собак отдельную кровать, и непременно двухъярусную. Не менее странным был запрос постояльца отеля пригнать под окна его номера огромное стадо овец, иначе он не сможет уснуть. Вспомнили сотрудники сети гостиниц и о человеке, попросившем персонал «приглянуть» за его цыплятами, сопровождавшими его в пути. Некоторые постояльцы мечтали увидеть радугу без дождя, северное сияние или полнолуние, другие обращались к персоналу гостиницы с просьбой за полчаса научить их играть в гольф, пригнать для них катамаран в форме единорога, доставить такси из Дувра в Париж, остановить оживлённое движение автомобилей на магистрали.
Один из гостей обратился к работнику гостиницы с просьбой стать шафером на его свадьбе, другой пожелал, чтобы его утром разбудили игрой на волынке, третий – чтобы для него и её возлюбленной организовали на пляже романтический ужин при свечах, причём дорожку, ведущую на побережье от самого их номера, следовало непременно выстелить лепестками роз.
Другой клиент Travelodge попросил для своих собак отдельную кровать, и непременно двухъярусную. Не менее странным был запрос постояльца отеля пригнать под окна его номера огромное стадо овец, иначе он не сможет уснуть. Вспомнили сотрудники сети гостиниц и о человеке, попросившем персонал «приглянуть» за его цыплятами, сопровождавшими его в пути. Некоторые постояльцы мечтали увидеть радугу без дождя, северное сияние или полнолуние, другие обращались к персоналу гостиницы с просьбой за полчаса научить их играть в гольф, пригнать для них катамаран в форме единорога, доставить такси из Дувра в Париж, остановить оживлённое движение автомобилей на магистрали.
Один из гостей обратился к работнику гостиницы с просьбой стать шафером на его свадьбе, другой пожелал, чтобы его утром разбудили игрой на волынке, третий – чтобы для него и её возлюбленной организовали на пляже романтический ужин при свечах, причём дорожку, ведущую на побережье от самого их номера, следовало непременно выстелить лепестками роз.
Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:44