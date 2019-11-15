Составлен список самых странных запросов постояльцев отелей





Другой клиент Travelodge попросил для своих собак отдельную кровать, и непременно двухъярусную. Не менее странным был запрос постояльца отеля пригнать под окна его номера огромное стадо овец, иначе он не сможет уснуть. Вспомнили сотрудники сети гостиниц и о человеке, попросившем персонал «приглянуть» за его цыплятами, сопровождавшими его в пути. Некоторые постояльцы мечтали увидеть радугу без дождя, северное сияние или полнолуние, другие обращались к персоналу гостиницы с просьбой за полчаса научить их играть в гольф, пригнать для них катамаран в форме единорога, доставить такси из Дувра в Париж, остановить оживлённое движение автомобилей на магистрали.Один из гостей обратился к работнику гостиницы с просьбой стать шафером на его свадьбе, другой пожелал, чтобы его утром разбудили игрой на волынке, третий – чтобы для него и её возлюбленной организовали на пляже романтический ужин при свечах, причём дорожку, ведущую на побережье от самого их номера, следовало непременно выстелить лепестками роз.