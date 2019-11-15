Филипп Киркоров и Zivert победили в номинации "Дуэт года" по версии журнала Ok

Вчера вечером звезды российского шоу-бизнеса побывали на премии журнала Ok. Сегодня Филипп Киркоров показал фанатам кадры, на которых ему вручают награду за лучший дуэт 2019 года. Король отечественной эстрады отметил, что он и певица Zivert победили в этой номинации по версии журнала Ok. Также он отметил, что его коллега по сцене сейчас находится на гастролях и не может присутствовать на церемонии, но он обязательно передаст ей награду.В своем Stories Филипп Киркоров также записал видео, на котором поздравил Zivert с победой и поблагодарил преданных поклонников за поддержку. Видео, опубликованное в Instagram, уже просмотрели более 155 000 пользователей Сети. Многие оставили свои поздравления Филиппу Киркорову и Zivert, отметив, что они действительно лучший дуэт текущего года.