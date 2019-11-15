Юлия Высоцкая рассказала о своем участии в фильме Андрея Кончаловского «Грех»
Российская актриса Юлия Высоцкая поделилась некоторыми подробностями о своем участии в фильме «Грех». Эту картину, к слову, снял ее супруг - режиссер Андрей Кончаловский. Лента, в которой сыграет короткую роль артистка, рассказывает о жизни и творчестве известного итальянского художника и талантливого скульптора Микеланджело Буонарроти.
«Нельзя сказать, что у меня в этом фильме роль. Просто такой образ, короткое появление в небольшом эпизоде», - отмечает актриса, сыгравшая в новой картине супруга видение. Сама картина, к слову, вышла в прокат в минувший четверг, 14 ноября. В фильме снялся и актер Федерико Ванни, который в свое время стал партнером Юлии Высоцкой в итальянской версии постановок мужа-режиссера. К слову, как утверждает сама артистка, никакой разницы между зрительской аудиторией в России и в Италии она не видит.
«Люди понимают некоторые вещи по-разному, но как только речь заходить о любви, недопонимании, разбитом сердце и одиночестве, люди везде одинаково такое воспринимают», - утверждает актриса. Прокомментировала она и свои многочисленные работы в фильмах любимого мужа, отметив, что ей приятно порой слышать словосочетание «актриса Кончаловского».
«Нельзя сказать, что у меня в этом фильме роль. Просто такой образ, короткое появление в небольшом эпизоде», - отмечает актриса, сыгравшая в новой картине супруга видение. Сама картина, к слову, вышла в прокат в минувший четверг, 14 ноября. В фильме снялся и актер Федерико Ванни, который в свое время стал партнером Юлии Высоцкой в итальянской версии постановок мужа-режиссера. К слову, как утверждает сама артистка, никакой разницы между зрительской аудиторией в России и в Италии она не видит.
«Люди понимают некоторые вещи по-разному, но как только речь заходить о любви, недопонимании, разбитом сердце и одиночестве, люди везде одинаково такое воспринимают», - утверждает актриса. Прокомментировала она и свои многочисленные работы в фильмах любимого мужа, отметив, что ей приятно порой слышать словосочетание «актриса Кончаловского».