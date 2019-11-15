Юлия Высоцкая рассказала о своем участии в фильме Андрея Кончаловского «Грех»





, - отмечает актриса, сыгравшая в новой картине супруга видение. Сама картина, к слову, вышла в прокат в минувший четверг, 14 ноября. В фильме снялся и актер Федерико Ванни, который в свое время стал партнером Юлии Высоцкой в итальянской версии постановок мужа-режиссера. К слову, как утверждает сама артистка, никакой разницы между зрительской аудиторией в России и в Италии она не видит., - утверждает актриса. Прокомментировала она и свои многочисленные работы в фильмах любимого мужа, отметив, что ей приятно порой слышать словосочетание «актриса Кончаловского».