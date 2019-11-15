АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Перименопауза может сигнализировать о начале половой…
EUR 70.68 USD 64.21
Курс валют на 15.11.2019

Юлия Высоцкая рассказала о своем участии в фильме Андрея Кончаловского «Грех»

Российская актриса Юлия Высоцкая поделилась некоторыми подробностями о своем участии в фильме «Грех». Эту картину, к слову, снял ее супруг - режиссер Андрей Кончаловский. Лента, в которой сыграет короткую роль артистка, рассказывает о жизни и творчестве известного итальянского художника и талантливого скульптора Микеланджело Буонарроти.
Юлия Высоцкая рассказала о своем участии в фильме Андрея Кончаловского «Грех»

«Нельзя сказать, что у меня в этом фильме роль. Просто такой образ, короткое появление в небольшом эпизоде», - отмечает актриса, сыгравшая в новой картине супруга видение. Сама картина, к слову, вышла в прокат в минувший четверг, 14 ноября. В фильме снялся и актер Федерико Ванни, который в свое время стал партнером Юлии Высоцкой в итальянской версии постановок мужа-режиссера. К слову, как утверждает сама артистка, никакой разницы между зрительской аудиторией в России и в Италии она не видит.

«Люди понимают некоторые вещи по-разному, но как только речь заходить о любви, недопонимании, разбитом сердце и одиночестве, люди везде одинаково такое воспринимают», - утверждает актриса. Прокомментировала она и свои многочисленные работы в фильмах любимого мужа, отметив, что ей приятно порой слышать словосочетание «актриса Кончаловского».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Трепанация черепа могла быть примитивным методом лечения древних…
Иосиф Пригожин поздравил Филиппа Киркорова и Zivert с победой в номинации "Дуэт…
Диетолог встревожена жесткой диетой Анастасии Волочковой и ее стремительным…
Юлия Высоцкая рассказала о своем участии в фильме Андрея Кончаловского…
Realme программно улучшила камеру смартфона…
«Не по своей воле»: актриса Наталья Бочкарева рассказала о причинах переезда ее…
Эксперты рассказали, как компенсировать нехватку солнца…
Рита Дакота привлекает внимание поклонников откровенными…
Анна Хилькевич пообещала в скором времени показать лицо младшей дочери…
Филипп Киркоров и Zivert победили в номинации "Дуэт года" по версии журнала…
Составлен список самых странных запросов постояльцев…
Уникальный ретро-суперкар Lamborghini Zagato Raptor выставят на…
Татьяна Буланова после развода с мужьями продолжала жить с ними в одной…
Ученые объяснили, почему молодежь всего мира начала терять интерес к…
Гоша Куценко планирует завершить актёрскую карьеру и заняться…
Илон Маск планирует излечить шизофрению и аутизм с помощью вживляемых в мозг…
Регина Тодоренко продемонстрировала фанатам танец…
Ученые: Петрушка способна защитить от некоторых видов…
Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах со стороны…
Ученые: Перименопауза может сигнализировать о начале половой…
Хакеры могут взломать Android-смартфоны через…
«Господи, за что ей это»: Иосиф Пригожин эмоционально высказался об Анастасии…
Названы самые опасные и самые полезные растения для…
"Благодарю Господа за такой щедрый подарок": Алика Смехова поздравила сына Макара с днем…
Врачи назвали четыре основные признака нездорового…
Квентин Тарантино пообещал снять десятый фильм после написания…
Роспатент показал новые детали «Русского Prado» от…
Светлана Лобода назвала Лолиту Милявскую…
Россияне придумали, как выгодно хранить…
«Не выходит на связь»: Андрей Малахов рассказал о пропаже актрисы Татьяны…
Huawei планирует отказаться от Android в своих смартфонах уже в 2020…
Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова заявила о намерении выступить на…
Яна Поплавская показала, почему готова к…
Роскачество: Россияне довольны качеством отечественных…
Хоакин Феникс прокомментировал отказ говорить на тему насилия в…
Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова помирилась с…
Разорвало на части: В Прикамье в ДТП с КамАЗом погиб водитель легковой…
От 30 тысяч и выше: Сколько зарабатывают звезды…
В Италии открываются приюты для разведенных…
Филипп Киркоров похудел на 40…
Просмотреть все новости