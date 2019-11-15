Ученые объяснили, почему молодежь всего мира начала терять интерес к сексу





В развитых странах мира около 20 % молодых людей, рожденных в промежутке между концом 80-х и началом 2000-х, ни разу не вступали в сексуальные отношения. Те же, кто имеет половые контакты, практикуют их не чаще четырех раз в месяц. Для сравнения: поколение, которое предшествовало миллениалам, имело показатель в 1,5 раза больше.По результатам британских социологов, каждый восьмой представитель современной молодежи оставался девственником до 26 лет. Американские же исследователи выяснили, что 15% жителей страны в возрасте от 20 до 24 лет не практиковали вступление в интимные отношения до достижения совершеннолетия, или же до оформления официального брака. В Японии же процент тех, кто придерживается целибата среди возрастной группы 18-34 года, намного выше. В стране восходящего солнца 43% одиночек никогда не занимались сексом, а 30% опрошенных заявили, что вообще не планируют делать этого когда-либо.Причиной сложившейся ситуации, как считают ученые, является изменение приоритетов поколения миллениалов. Современные молодые люди уверены, что отношения являются слишком энергозатратными и могут стоить возможности реализации своего потенциала в других сферах. Поэтому молодежь готова пожертвовать сексом и партнерством во имя хобби, работы, а также спокойной и размеренной жизни, восполнив недостаток общения и тепла наличием домашнего животного.