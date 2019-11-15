Татьяна Буланова после развода с мужьями продолжала жить с ними в одной квартире





Как известно, Татьяна Буланова была замужем дважды. Вместе со своим первым мужем, продюсером Николаем Тагриным она прожила в браке 13 лет, позднее была история семейной жизни с футболистом Владиславом Радимовым, которая продолжалась 11 лет. По словам певицы, после разводов ее бывшие мужья еще какое-то время проживали с ней под одной крышей., - вспоминает артистка.В то же время, отмечает исполнительница, любое расставание всегда давалось ей довольно тяжело., - подчеркнула Буланова, добавив, что сумела сохранить хорошие отношения с обоими бывшими мужьями.