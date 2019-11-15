Татьяна Буланова после развода с мужьями продолжала жить с ними в одной квартире
Известная российская певица Татьяна Буланова стала гостьей ток-шоу «Судьба человека», которое выходит в эфире телеканала «Россия 1». В беседе с ведущим программы Борисом Корчевниковым знаменитость откровенно рассказала об отношениях со своими мужьями, отметив, что даже после развода с супругами она продолжала жить с ними в одной квартире.
Как известно, Татьяна Буланова была замужем дважды. Вместе со своим первым мужем, продюсером Николаем Тагриным она прожила в браке 13 лет, позднее была история семейной жизни с футболистом Владиславом Радимовым, которая продолжалась 11 лет. По словам певицы, после разводов ее бывшие мужья еще какое-то время проживали с ней под одной крышей. «Там был один технический момент. Когда развелись с Колей, он у меня почти полтора года жил, пока в его квартире шел ремонт. Похожая история случилась и с Владом, правда с ним мы вместе жили чуть меньше. Просто занимали разные комнаты», - вспоминает артистка.
В то же время, отмечает исполнительница, любое расставание всегда давалось ей довольно тяжело. «Даже если просто разошлись, это чем-то напоминает маленькую смерть. Такой уж у меня характер. Я если решила расстаться с кем-то, то этого уже не изменить. И примирение с бывшими я считаю невозможным», - подчеркнула Буланова, добавив, что сумела сохранить хорошие отношения с обоими бывшими мужьями.
Как известно, Татьяна Буланова была замужем дважды. Вместе со своим первым мужем, продюсером Николаем Тагриным она прожила в браке 13 лет, позднее была история семейной жизни с футболистом Владиславом Радимовым, которая продолжалась 11 лет. По словам певицы, после разводов ее бывшие мужья еще какое-то время проживали с ней под одной крышей. «Там был один технический момент. Когда развелись с Колей, он у меня почти полтора года жил, пока в его квартире шел ремонт. Похожая история случилась и с Владом, правда с ним мы вместе жили чуть меньше. Просто занимали разные комнаты», - вспоминает артистка.
В то же время, отмечает исполнительница, любое расставание всегда давалось ей довольно тяжело. «Даже если просто разошлись, это чем-то напоминает маленькую смерть. Такой уж у меня характер. Я если решила расстаться с кем-то, то этого уже не изменить. И примирение с бывшими я считаю невозможным», - подчеркнула Буланова, добавив, что сумела сохранить хорошие отношения с обоими бывшими мужьями.