Ученые: Перименопауза может сигнализировать о начале половой дисфункции





Как показали новые исследования ученых, при перименопаузе половая дисфункция у женщин увеличивается на 30%. При этом, подчеркивают специалисты, основным виновником таких неблагоприятных изменений в организме становится сухость влагалища. Именно это обстоятельство чаще всего способно оказать наибольшее влияние на сексуальное влечение, возбуждение, увлажнение и удовлетворение. Существует много факторов, способных негативно отразиться на сексуальной функции женского организма, в том числе эмоциональное и психологическое состояние, хронические заболевания и общее старение организма. При этом снижение уровня гормона эстрогена во время менопаузы сопровождается разного рода биологическими изменениями, что выражается в атрофии влагалища, а также в высыхании, истончении и воспалении его стенок. Прежние исследования фиксировали лишь негативное влияние этих процессов на женщин именно во время менопаузы, но новое исследование американских ученых свидетельствует о том, что даже в период подготовки женского организма к вступлению в менопаузу происходят изменения, ведущие к половой дисфункции.Так, исследователи отмечают, что во время перименопаузы сексуальная дисфункция у женщин увеличивается на 30%, снижаются также показатели сексуальной удовлетворенности. И основная причина таких изменений – сухость влагалища. В этом исследовании приняли участие женщины в возрасте 40-55 лет.