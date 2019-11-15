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Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах со стороны режиссера

Известная американская певица Дженнифер Лопес дала откровенное интервью сотрудникам глянцевого издания Hollywood Reporter. В рамках беседы с журналистами исполнительница рассказал о том, как ей пришлось дать отпор домогавшемуся ее режиссеру.
Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах со стороны режиссера

В новом выпуске журнала Hollywood Reporter на одной обложке были собраны сразу шесть звезд первой величины. Кроме Дженнифер Лопес, героинями номера стали Скарлетт Йоханссон, Аквафина, Рене Зеллвегер и другие. Все они стали участницами масштабной фотосессии и обсудили реалии современного шоу-бизнеса. Самой откровенной историей отметилась именно всемирно известная поп-дива, которая вспомнила, как однажды столкнулась с сексуальными домогательствами. Настойчивый режиссер, по словам Дженнифер Лопес, требовал от нее обнажить бюст, однако ей удалось дать ему отпор.

«Он был очень настойчив и хотел увидеть мою грудь, но я ответила отказом. Я сумела за себя постоять, но помню, что в тот момент была сильно напугана. К слову, с нами в комнате находился еще один член команды – художник по костюмам. Мне повезло, ведь я выросла в Бронксе (район Нью-Йорка, - прим.) и смогла дать отпор», - цитирует издание слова певицы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:47

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