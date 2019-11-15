«Господи, за что ей это»: Иосиф Пригожин эмоционально высказался об Анастасии Заворотнюк





, - приводит слова Пригожина «Комсомолка». По словам продюсера, он сильно переживает за судьбу актрисы и желает ей скорейшего выздоровления., - добавил он. Корме того, как рассказал Иосиф Пригожин, он предлагал семье актрисы помощь, но родные отказались от нее., - подчеркнул продюсер.Стоит напомнить, что в последние месяцы Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга, который якобы развился у актрисы после рождения дочери. Сначала она лечилась в Европе, после чего была вынуждена лечь в столичную клинику. Родные знаменитости продолжают воздерживаться от комментариев по поводу ее болезни.