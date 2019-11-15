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«Господи, за что ей это»: Иосиф Пригожин эмоционально высказался об Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, по данным прессы, уже несколько месяцев борется со сложнейшим заболеванием. Многочисленные поклонники, коллеги и друзья переживают за нее и молятся о выздоровлении. В очередной раз высказался о ситуации со звездой «Моей прекрасной няни» и продюсер Иосиф Пригожин.
«Господи, за что ей это»: Иосиф Пригожин эмоционально высказался об Анастасии Заворотнюк

«Анастасия – потрясающая актриса и хороший человек. Господи, за что ей это. Такое тяжелое наказание, я даже не представляю», - приводит слова Пригожина «Комсомолка». По словам продюсера, он сильно переживает за судьбу актрисы и желает ей скорейшего выздоровления. «Не дай Бог никому такого, такое даже врагу не пожелаешь. Здоровье – самое важное в жизни. Мы каждый день молимся за Настю и верим, что она выздоровеет», - добавил он. Корме того, как рассказал Иосиф Пригожин, он предлагал семье актрисы помощь, но родные отказались от нее. «Если они не хотят этого, я не стану колотить в зарытую дверь», - подчеркнул продюсер.

Стоит напомнить, что в последние месяцы Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга, который якобы развился у актрисы после рождения дочери. Сначала она лечилась в Европе, после чего была вынуждена лечь в столичную клинику. Родные знаменитости продолжают воздерживаться от комментариев по поводу ее болезни.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:23

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