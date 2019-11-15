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"Благодарю Господа за такой щедрый подарок": Алика Смехова поздравила сына Макара с днем рождения

В Instagram-аккаунте Алика Смехова поздравила своего младшего сына Макара с днем рождения и опубликовала совместную с ним фотографию. Также артистка поблагодарила Господа за такой щедрый подарок.
"Благодарю Господа за такой щедрый подарок": Алика Смехова поздравила сына Макара с днем рождения

Алика Смехова редко публикует фотографии со своими сыновьями Артёмом и Макаром. Исполнительница предпочитает не разглашать подробности своей личной жизни. Но сегодня она показала фанатам фотографию с младшим сыном. На снимке телеведущая запечатлена в джинсовой куртке и обнимает Макара, одетого в спортивную кофту. В комментарии к публикации, сделанной в Instagram, знаменитость написала: "12 лет назад, в такой же морозный и солнечный день в моей жизни появился Макар — мой младший сын". Также артистка отметила, что очень любит этого светлого и улыбчивого мальчика. Она благодарит Господа за такой щедрый подарок.

Фанаты поздравили Алику Смехову с рождением сына. Многие пожелали Макару расти сильным, здоровым и слушаться свою звездную мать. Публикация уже набрала большое количество отметок "Мне нравится".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:09

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