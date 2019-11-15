Россияне придумали, как выгодно хранить деньги





Снижение интереса граждан России ко вкладам в банки, отмечают аналитики, вызвано прежде всего заметным падением депозитных ставок. Пытаясь найти варианты с более высокой доходностью, граждане начали обращать внимание на паевые инвестфонды, открывать индивидуальные инвестиционные счета и вкладываться в ценные бумаги. В будущем, считают специалисты, структура накоплений граждан продолжить претерпевать изменения – все больше места в ней будут занимать именно инвестиционные финансовые инструменты.В Сбербанке также установили, в каких валютах сегодня предпочитают хранить свои сбережения граждане страны. Как оказалось, около 62% семей, которые проживают в крупных и средних населенных пунктах, действительно формируют сбережения. При этом большинство из них (94%) на данный момент отдают предпочтение российскому рублю. Однако это обстоятельство, уверены экономисты, в большей степени обусловлено низкой доходностью валютных депозитов.