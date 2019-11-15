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Роскачество: Россияне довольны качеством отечественных продуктов

Специалисты Роскачества провели исследование потребительского поведения россиян и установили, что граждане страны вполне довольны отечественной продукцией и не считают ее хуже зарубежных товаров. Впрочем, треть потребителей все же недовольны качеством молочной продукции.

В преддверии Всемирной недели качества контрольно-надзорное ведомство решило провести среди россиян опрос, чтобы выяснить их отношение к продукции зарубежного производства. Как оказалось, подавляющее большинство граждан считают, что товары российского производства ничем не уступают иностранным аналогам. Такого мнения придерживаются 76% россиян. Более того, 26% опрошенных и вовсе заявили, что российские производители превосходят по качеству своей продукции зарубежных конкурентов. И только 12% жителей страны считают, что импортные товары лучше, чем те, что производятся внутри страны. Например, больше всего беспокойства у отечественных потребителей вызывает качество молочной продукции. Далее в рейтинге недовольства следуют птица и мясо, а также рыба.

Примечателен и тот факт, что недоверие к качеству круп российского производства высказали только 1% участников этого опроса. Также в ведомстве подчеркивают, что недовольство качеством товаров чаще всего высказывали респонденты в возрасте от 35 лет.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:05

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