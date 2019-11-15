Яна Поплавская показала, почему готова к замужеству

Актриса опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок, показав приготовленный борщ. Как рассказала сама Поплавская, она очень любит готовить, поскольку это занятие не просто доставляет ей удовольствие, но еще и успокаивает, даря ощущение настоящего домашнего уюта. «Я много раз рассказывала о том, что моя семья родом из Черкесска! На Кавказе девочке рано ставят к плите, меня, к примеру, научили готовить в 9 лет. Девочка ведь должна быть готова к замужеству, а значит ей следует быть и хорошей хозяйкой», - гласит подпись знаменитости к этой публикации.Стоит напомнить, совсем недавно в прессе появились сообщения о том, что Поплавская и ее избранник Евгений Яковлев собираются пожениться. Со своим возлюбленным, который на 12 лет моложе ее, актриса встречается уже пять лет. И когда радиоведущий решился сделать ей предложение, она ответила согласием. Ранее артистка уже была замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом, в браке с которым родила двоих детей.