Гражданская жена Евгения Осина подала в суд на Андрея Разина за оскорбления





Как утверждает Елена Скорнякова, после смерти певца Андрей Разин взялся продюсировать его родную дочь Агнию, в связи с чем начал запрещать Анастасии исполнять композиции музыканта. Женщина также отмечает, что после смерти артиста от нее отвернулись очень многие. Они сразу поняли, что все авторские права перейдут по наследству к биологической дочери Агнии, а потому не стали поддерживать связь со Скорняковой. У самой же девочки из-за всего этого случилась серьезная депрессия, из которой она никак не может выйти. Возлюбленная Осина даже подчеркнула, что она пытается говорить с дочкой и объясняет ей, что так устроен мир шоу-бизнеса, но та в силу своего юного возраста все равно находится в шоковом состоянии и не понимает, почему ей запрещено петь песни человека, которого она считала своим отцом.«В СМИ при поддержке Разина было огромное количество перевертышей. Он обвинял нас с Настей во всех грехах. Может, для него это так легко, но школа, где учится дочь, дети вокруг нее, общественность – они все это принимают за правду. Считаю, что он должен ответить перед судом», - приводит слова Скорняковой издание «Собеседник».