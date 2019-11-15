Экс-участница "Дома-2" Ольга Солнце стала жертвой финансовой пирамиды
Бывшая участница телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Солнце связалась с мошенниками, сама того не подозревая. Ольга часть своих средств отдала в качестве вклада в финансовую пирамиду, а своему знакомому заняла 2 миллиона рублей, которые он так и не вернул.
По словам Ольги Солнце, этот мужчина ранее у нее уже занимал деньги, но всегда возвращал. Для гарантии писал расписки. На этот раз он обещал вернуть деньги частями, но в итоге исчез. Ольга Солнце подала на него в суд и отметила, что ранее у нее не было никаких причин, чтобы ему не доверять, ведь она была давно с ним знакома.
Ольга Солнце рассказала, что уже было решение суда согласно, которому он обязан вернуть свой долг, но мужчина продолжает скрываться. Помимо этого, выяснилось, что обманутых человек было сразу несколько.
Юрист Максим Суворов рассказал, что данный мужчина должен разным лицам около 20 миллионов, из них только Ольге Солнце - 9 миллионов рублей. Если в ближайшее время он не выйдет на связь и так не начнет возвращать долги, то его могут посадить. Помимо этого, Ольга Солнце стала жертвой финансовой пирамиды "Инвест-Гарант", которая по всей России осталась должна деньги более 3 тысячам людей.
По словам Ольги Солнце, этот мужчина ранее у нее уже занимал деньги, но всегда возвращал. Для гарантии писал расписки. На этот раз он обещал вернуть деньги частями, но в итоге исчез. Ольга Солнце подала на него в суд и отметила, что ранее у нее не было никаких причин, чтобы ему не доверять, ведь она была давно с ним знакома.
Ольга Солнце рассказала, что уже было решение суда согласно, которому он обязан вернуть свой долг, но мужчина продолжает скрываться. Помимо этого, выяснилось, что обманутых человек было сразу несколько.
Юрист Максим Суворов рассказал, что данный мужчина должен разным лицам около 20 миллионов, из них только Ольге Солнце - 9 миллионов рублей. Если в ближайшее время он не выйдет на связь и так не начнет возвращать долги, то его могут посадить. Помимо этого, Ольга Солнце стала жертвой финансовой пирамиды "Инвест-Гарант", которая по всей России осталась должна деньги более 3 тысячам людей.