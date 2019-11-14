Лучшие практики в области углеродного менеджмента обсудили топ-менеджеры «Роснефти», BP и Equinor
В стенах нефтяной компании «Роснефть» прошел семинар на тему «Корпоративные подходы в области углеродного менеджмента». Участниками этой встречи стали топ-менеджеры компании и представители руководства крупных зарубежных мейджоров энергетической отрасли. Среди них были президент BP Russia Дэвид Кэмпбел, президент Equinor Russia Элизабет Биркеланд Квалхейм, вице-президенты профильных направлений этих компаний.
Целью проведения семинара был обмен информацией о стратегических инициативах, которые в будущем позволят значительно снизить выбросы парниковых газов. Компании-участники мероприятия провели обсуждение инновационных технологических разработок в данной сфере и договорились работать над формированием механизма постоянного обмена опытом.
К присутствующим обратился Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин. По его словам, отрасль должна ликвидировать энергетическое неравенство. Под этим не подразумевается отказ от нефти и газа – речь идет о развитии традиционной и возобновляемой энергетики, повышении экологичности нефтегазового бизнеса и внедрении энергоэффективных технологий, сообщает пресс-служба компании.
Выполняя поставленные задачи собственными же проектами, «Роснефть» расширяет доступ к экологически чистым энергоресурсам и снижает количество выбросов парниковых газов. Забота об окружающей среде – важнейшая и неотъемлемая часть стратегии «Роснефть-2022». Компания намерена занять лидерские позиции в области минимизации воздействия экологию, а также добиться экологичности в производстве. В планах также вход в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов. Все это не просто написано на бумаге - «Роснефть» реально повышает уровень утилизации попутного нефтяного газа и постепенно, размеренно изменяет структуру производства, двигаясь при этом в сторону экологически чистых продуктов.
За минувшую пятилетку общий объем «зеленых» инвестиций компании превысил 240 миллиардов рублей. За то же количество времени «Роснефтью» было инвестировано в технологии утилизации попутного нефтяного газа более 125 миллиардов рублей.
В конце прошлого года Совет директоров одобрил стратегию компании в части следования 17 целям устойчивого развития ООН, в качестве одной из пяти приоритетных целей была выбрана «Борьба с изменениями климата».
В июне этого года компания примкнула к той инициативе, которая поддерживается ведущими международными нефтегазовыми компаниями, а состоит она в снижении выбросов метана.
Кроме всех указанных выше шагов также создан подкомитет углеродного менеджмента. Его задача - содействие достижению стратегических целей в борьбе с изменениями климата на нашей планете.
Целью проведения семинара был обмен информацией о стратегических инициативах, которые в будущем позволят значительно снизить выбросы парниковых газов. Компании-участники мероприятия провели обсуждение инновационных технологических разработок в данной сфере и договорились работать над формированием механизма постоянного обмена опытом.
К присутствующим обратился Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин. По его словам, отрасль должна ликвидировать энергетическое неравенство. Под этим не подразумевается отказ от нефти и газа – речь идет о развитии традиционной и возобновляемой энергетики, повышении экологичности нефтегазового бизнеса и внедрении энергоэффективных технологий, сообщает пресс-служба компании.
Выполняя поставленные задачи собственными же проектами, «Роснефть» расширяет доступ к экологически чистым энергоресурсам и снижает количество выбросов парниковых газов. Забота об окружающей среде – важнейшая и неотъемлемая часть стратегии «Роснефть-2022». Компания намерена занять лидерские позиции в области минимизации воздействия экологию, а также добиться экологичности в производстве. В планах также вход в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов. Все это не просто написано на бумаге - «Роснефть» реально повышает уровень утилизации попутного нефтяного газа и постепенно, размеренно изменяет структуру производства, двигаясь при этом в сторону экологически чистых продуктов.
За минувшую пятилетку общий объем «зеленых» инвестиций компании превысил 240 миллиардов рублей. За то же количество времени «Роснефтью» было инвестировано в технологии утилизации попутного нефтяного газа более 125 миллиардов рублей.
В конце прошлого года Совет директоров одобрил стратегию компании в части следования 17 целям устойчивого развития ООН, в качестве одной из пяти приоритетных целей была выбрана «Борьба с изменениями климата».
В июне этого года компания примкнула к той инициативе, которая поддерживается ведущими международными нефтегазовыми компаниями, а состоит она в снижении выбросов метана.
Кроме всех указанных выше шагов также создан подкомитет углеродного менеджмента. Его задача - содействие достижению стратегических целей в борьбе с изменениями климата на нашей планете.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:59