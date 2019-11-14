Российские ученые планируют сымитировать годовой космический полет





Сообщается, что отбор претендентов на участие в столь продолжительном эксперименте с 18 ноября текущего года начнется на базе Института медико-биологических проблем РАН. Данный проект уже получил название – SIRIUS. Об этом прессе рассказал главный менеджер данного проекта Марк Белаковский. По словам специалиста, изоляционный эксперимент будет разделен на две разные части. Первая продлится 240 дней и будет имитировать межпланетный перелет, вторая часть будет идентичной первой, однако продлится полных 12 месяцев. РАН планирует набрать сразу несколько экипажей добровольцев из людей в возрасте 28-55 лет. Главным условием является укомплектовать каждую команду не менее чем четырьмя членами – двумя женщинами и двумя мужчинами.Кроме того, отмечается, что авторы этого исследования заинтересованы в том, чтобы привлечь к участию в нем профессионалов из самых разных отраслей. Главные требования ко всем кандидатам выглядят относительно просто: рост не менее 180 сантиметров, владение английским языком, а также высшее образование. Приоритет при отборе кандидатов получат претенденты с реальным опытом работы в РКО или авиации.