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«Вот это женщина»: Рита Дакота показала пляжное видео

Известная российская певица Рита Дакота опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новое видео, на котором показала, как прогуливается по пляжу под ритмичную музыку. Поклонники пришли в восторг от увиденного.
«Вот это женщина»: Рита Дакота показала пляжное видео

Судя по всему, в эти дни артистка находится на съемках в США и находит немного времени для отдыха. «Сняли здесь немного красот Малибу», - гласит подпись Дакоты под новым видео. Вероятнее всего, исполнительница таким образом намекнула, что именно это место поклонники смогут увидеть в ее новом клипе. На показанных кадрах она просто шагает по пляжу. Для того, чтобы записать этот импровизированный ролик, она нарядилась в джинсовые мини-шорты и блестящий золотистый топ. Подписчики, поклонники и даже коллеги певицы по цеху пришли в восторг от показанного и буквально завалили знаменитость хвалебными комментариями.

Кто-то сравнивал Риту Дакоту с Бейонсе, другие просто восхищались ее красотой, третьи интересовались, законно ли вообще быть настолько соблазнительной. «Вот это женщина», «Идеальная, ждем клип, удачи», - пишут в комментариях многочисленные пользователи.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:00

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