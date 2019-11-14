Антон Шоки хочет вернуться на проект "Дом-2" с помощью Анастасии Ивановой





Антон Шоки ушел с проекта "Дом-2" со скандалом, после чего ему туда ход закрыт. Тем не менее, экс-проектант, видимо, не теряет надежды снова попасть в Периметр или же стать героем программы "Бородина против Бузовой" на ТНТ.Сам Антон Шоки признался, что там он с радостью рассказал бы о темах общения с бывшей девушкой Анастасией Ивановой, о чем он сообщил во время разговора с Антоном Беккужевым.