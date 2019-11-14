Дана Борисова показала фото изменившегося до неузнаваемости Богадана Титомира

Как рассказала сама Борисова, в рамках этой передачи ей пришлось встать на защиту Титомира от какой-то «малоизвестной актрисы», которая обвинила артиста в приставаниях. Впрочем, проверка на полиграфе позднее показала, что музыкант даже не знаком с обвинившей его девушкой, а многочисленные гости и эксперты в студии вспомнили о безграничной энергетике артиста. В конце своего поста телеведущая даже поинтересовалась у поклонников, помнят ли они, каким было творчество Богдана Титомира, ставшего очень популярным в 90-х годах.Многие подписчики Борисовой в соцсети сразу же обратили внимание на то, как изменился артист за последние годы. И на самом деле, певец отрастил бороду, а на съемки шоу пришел в очень ярком разноцветном наряде и вполне характерных для него черной бейсболке и солнцезащитных очках. Пользователи также отметили, что в последнее время Титомир изменился буквально до неузнаваемости и сейчас едва ли похож на того молодого солиста популярной группы, которым они помнят исполнителя.