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Дана Борисова показала фото изменившегося до неузнаваемости Богадана Титомира

Известная российская телеведущая Дана Борисова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram совместное фото с певцом Богданом Титомиром. Солист группы «Кар-Мэн», как видно по этому снимку, стал одним из гостей ток-шоу «Прямой эфир», которое выходит на телеканале «Россия 1».
Дана Борисова показала фото изменившегося до неузнаваемости Богадана Титомира

Как рассказала сама Борисова, в рамках этой передачи ей пришлось встать на защиту Титомира от какой-то «малоизвестной актрисы», которая обвинила артиста в приставаниях. Впрочем, проверка на полиграфе позднее показала, что музыкант даже не знаком с обвинившей его девушкой, а многочисленные гости и эксперты в студии вспомнили о безграничной энергетике артиста. В конце своего поста телеведущая даже поинтересовалась у поклонников, помнят ли они, каким было творчество Богдана Титомира, ставшего очень популярным в 90-х годах.

Многие подписчики Борисовой в соцсети сразу же обратили внимание на то, как изменился артист за последние годы. И на самом деле, певец отрастил бороду, а на съемки шоу пришел в очень ярком разноцветном наряде и вполне характерных для него черной бейсболке и солнцезащитных очках. Пользователи также отметили, что в последнее время Титомир изменился буквально до неузнаваемости и сейчас едва ли похож на того молодого солиста популярной группы, которым они помнят исполнителя.

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💜🤩🔥Богдан @bogdantitomir_official 😎 или ещё просто БО 😃🙈Ты по прежнему ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ 👹Защищала Богдана от нападок юной актрисули 🤷‍♀️,которая обвиняла его в приставаниях и роспуске рук .А ДЕТЕКТОР ПОКАЗАЛ ,что Богдан @bogdantitomir_official ЗНАТЬ ЕЕ НЕ НЕ ЗНАЕТ 🤣🤣Короче ,вспомнила #кармэн Кто знает ,тот поймёт 👍А вы помните его ВЫСОКУЮ ЭНЕРГИЮ 🔥и #лондонгудбай ? Лайкайте пост ,и пишите хоть что нибудь 😄😆🙏 #прямойэфир #россия1 #андреймалахов #данаборисова #богдантитомир #сегоднявэфире

Допис, поширений Dana Borisova (@danaborisova_official)

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:25

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