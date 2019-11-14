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Ученые: Тыквенные семечки защищают организм от рака и других заболеваний

Ученые считают, что тыквенные семечки полезны людям. Они настаивают, что они предохраняют от рака и иных заболеваний.

В семечках есть кукурмосин – вариацию инактивирующего белка. Опыты показывают, что он порождает погибель разных раковых клеток. Эксперты отслеживали, как влияет кукурмосин на злокачественные опухоли печени, и поняли, что экстракт семян тыквы ликвидирует раковый процесс. Другой эксперимент показал, что кукурмосин ингибирует рост раковых клеток поджелудочной железы.

Имеются сведения о том, что меню с добавлением семян связывают с пониженной вероятностью онкологии молочной железы, легких, желудка, прямой кишки. Изучение в пробирке показывает, что добавка, которая есть в семенах, замедляет развитие клеток рака простаты.

Также в семенах тыквы много питательных веществ, мононасыщенных кислот. Семечки тыквы - хороший антиоксидант, укрепляющий иммунитет и защищающий от инфекций. Продукт полезен людям, болеющим диабетом, а принимать их лучше вместе с семенами льна.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 20:04

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