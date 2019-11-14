Ученые: Тыквенные семечки защищают организм от рака и других заболеваний





В семечках есть кукурмосин – вариацию инактивирующего белка. Опыты показывают, что он порождает погибель разных раковых клеток. Эксперты отслеживали, как влияет кукурмосин на злокачественные опухоли печени, и поняли, что экстракт семян тыквы ликвидирует раковый процесс. Другой эксперимент показал, что кукурмосин ингибирует рост раковых клеток поджелудочной железы.Имеются сведения о том, что меню с добавлением семян связывают с пониженной вероятностью онкологии молочной железы, легких, желудка, прямой кишки. Изучение в пробирке показывает, что добавка, которая есть в семенах, замедляет развитие клеток рака простаты.Также в семенах тыквы много питательных веществ, мононасыщенных кислот. Семечки тыквы - хороший антиоксидант, укрепляющий иммунитет и защищающий от инфекций. Продукт полезен людям, болеющим диабетом, а принимать их лучше вместе с семенами льна.