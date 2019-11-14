Суд наказал звезду "Дома-2" Викторию Карасеву за попытку обменять фальшивые права на настоящие
Виктория Карасева была поймана на попытке поменять настоящие права на фальшивые. Как итог, она стала героиней настоящего судебного разбирательства.
Известно, что в ГИБДД Виктория Карасева пришла с намерением обменять одни права на другие. Однако выяснилось, что Виктория пыталась поменять поддельные права на настоящие.
В том, что на протяжении 10 лет по таким правам Виктория Карасева ездила по дорогам России выяснилось только сейчас. По ее словам, старые права купила у человека, с которым не была близко знакома, чтобы водить машину, которую ей подарили. Карасевой было назначено судебное разбирательство. В виде наказания ей необходимо будет заплатить штраф, который составил 15 тысяч рублей.
Стоит отметить, что ранее Виктория Карасева попадала в другую не очень приятную ситуацию, когда проглотила в кафе кусочек раковины мидии, после чего ей пришлось делать срочную операцию.
Известно, что в ГИБДД Виктория Карасева пришла с намерением обменять одни права на другие. Однако выяснилось, что Виктория пыталась поменять поддельные права на настоящие.
В том, что на протяжении 10 лет по таким правам Виктория Карасева ездила по дорогам России выяснилось только сейчас. По ее словам, старые права купила у человека, с которым не была близко знакома, чтобы водить машину, которую ей подарили. Карасевой было назначено судебное разбирательство. В виде наказания ей необходимо будет заплатить штраф, который составил 15 тысяч рублей.
Стоит отметить, что ранее Виктория Карасева попадала в другую не очень приятную ситуацию, когда проглотила в кафе кусочек раковины мидии, после чего ей пришлось делать срочную операцию.