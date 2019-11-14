Суд наказал звезду "Дома-2" Викторию Карасеву за попытку обменять фальшивые права на настоящие





Известно, что в ГИБДД Виктория Карасева пришла с намерением обменять одни права на другие. Однако выяснилось, что Виктория пыталась поменять поддельные права на настоящие.В том, что на протяжении 10 лет по таким правам Виктория Карасева ездила по дорогам России выяснилось только сейчас. По ее словам, старые права купила у человека, с которым не была близко знакома, чтобы водить машину, которую ей подарили. Карасевой было назначено судебное разбирательство. В виде наказания ей необходимо будет заплатить штраф, который составил 15 тысяч рублей.Стоит отметить, что ранее Виктория Карасева попадала в другую не очень приятную ситуацию, когда проглотила в кафе кусочек раковины мидии, после чего ей пришлось делать срочную операцию.