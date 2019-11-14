«Как умеют, так и венчаются»: Священник оправдал свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова после критики Михалкова





Павел Островский считает, что в современном обществе наблюдается расстройство под названием вуайеризм, когда все любят всех критиковать и наблюдать за чужой жизнью. Его наглядно продемонстрировали телеведущая и режиссер. Также представитель церкви посоветовал людям заниматься своей жизнью, воспитанием детей, общением с родителями и помощью родственникам. Он отметил, что если бы со стороны общества не было столь пристального внимания к эпатажной паре, на катафалк никто бы даже не смотрел.Павел Островский отметил, что Ксения Собчак и Константин Богомолов являются публичными людьми, им привычно внимание со стороны окружающих. Священнику же, на самом деле, все равно, на чем влюбленные приехали в церковь, если он видит их тягу к Богу и желание связать себя узами брака. Молодожены, по мнению настоятеля, правильно сделали, решив не жить в блуде. Он отметил, что не защищает их, но считает, что это их манера - совершать что-то провокационное, вызвать резонанс.