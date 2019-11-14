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«Я не люблю гладить»: Ольга Бузова рассказала о своем единственном недостатке

Телеведущая, звезда проекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова рассказала о своих способностях в быту. По словам звезды, ее единственный недостаток - это то, что она не любит гладить. Во всем другом артистка не отстает.
«Я не люблю гладить»: Ольга Бузова рассказала о своем единственном недостатке

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что она умеет создавать в доме уют и комфорт. У нее все всегда разложено по местам, она не терпит беспорядка, всегда аккуратна и чистоплотна. Певице не сложно сразу же вымыть за собой чашку или посуду, убрать вещи. Даже если на часах за полночь, певица все равно сразу после прихода раскладывает все свои костюмы, которые надевала за день. Она не терпит беспорядка в своем доме, может приготовить любое блюдо.

Единственное, чего Ольга Бузова не любит делать - это гладить. Она может сварить борщ, приготовить салат, но с глажкой будущий муж может не подходить. Примечательно, что сейчас в новой квартире Ольги Бузовой работает ее помощница, которая выполняет практически все обязанности по дому.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:16

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