Нумеролог Клара Кузденбаева предсказала Ксении Собчак и Константину Богомолову рождение двоих детей





В последнее время все чаще стали появляться слухи, что телеведущая Ксения Собчак тщательно скрывает беременность и в скором времени станет мамой. Нумеролог Клара Кузденбаева считает, что это может оказаться правдой, ведь у Ксении предначертано рождение второго ребенка в возрасте 38 лет, это будет девочка.Проанализировав даты рождения Ксении Собчак и Константина Богомолова, специалист также отметила, что у них хорошая совместимость. У режиссера предначертано рождение ребенка еще и в возрасте 49 лет, и это будет мальчик. Семейная жизнь у пары может оказаться очень счастливой, добавила Кузденбаева, но для этого Ксении Собчак нужно прислушаться к своему мужу. Сейчас она над ним довлеет, хотя у Богомолова, по словам нумеролога, есть удивительная способность разбираться в людях и предвидеть их намерения.