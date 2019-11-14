Стилист Вероника Николаева раскритиковала молодящихся Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте

Пользователи приметили, что 70-летняя Алла Пугачева и ее 48-летняя дочь Кристина Орбакайте одеваются в довольно дерзкие молодежные наряды. С вопросом, уместна ли такая одежда для немолодых знаменитостей, журналисты обратились к модному эксперту Веронике Николаевой. Она рассказала, что нет ничего плохого в том, что дамы в возрасте позволяют себе одевать нетривиальные наряды, тем более, если обладают красивой фигурой. Но, тем не менее, она объяснила несколько ошибок звезд.Под дизайнерскую косуху с принтом Кристина Орбакайте подобрала платье черного цвета с сердцами и звездами. Эксперт настаивает, что именно тут перегруз с деталями, достаточно было бы простого платья в черном цвете. Если разобрать образ Примадонны, то стилист считает, что рваные джинсы уже не в моде и можно было бы выбрать немного другие украшения.